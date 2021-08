В соцсетях вспомнили об игре Spirit of Speed 1937. Это гонка, похожая на уровень из Mafia

Пользователь «Твиттера» под ником game_obscure вспомнил об игре Spirit of Speed 1937. Она представляет собой гоночный симулятор, разработанный MicroProse Software и Broadsword Interactive. Игра вышла аж в 1999 году и многими забыта. Современные геймеры о такой скорее всего даже не знают. При этом релиз состоялся ещё до Mafia: The City of Lost Heaven. Не исключено, что разработчики культового экшена черпали вдохновение именно из неё.

Из особенностей: все машины авторы воссоздали по реальным прототипам. Доступных трасс всего девять, и они тоже существовали в реальности. Игроки хорошо отзывались об управлении и геймплее. Во время гонки можно даже заехать к механику, где можно заправить бак, поменять масло и покрышки.

В Spirit of Speed 1937 можно поиграть на ПК и консоли Dreamcast. Скачать игру можно по ссылке.

