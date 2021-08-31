Авторы ремейка Dead Space расскажут о разработке игры 31 августа

31 августа в 20:00 мск авторы ремейка Dead Space из студии EA Motive проведут прямую трансляцию, на которой расскажут о разработке тайтла. Ожидается показ ранней версии игры. Об этом разработчики экшена сообщили в «твиттере».

Подробностей об игре практически нет. Известно, что авторы хотят сделать переосмысление, которое по духу будет близко к оригинальной Dead Space. В техническом плане космический экшен будет выглядеть совсем по-другому. Чтобы этого добиться, авторы хотят использовать все возможности современного железа и некоторые геймдизайнерские решения.

У ремейка нет даже примерной даты выхода, но ранее инсайдер и журналист Джефф Грабб сообщал о выходе осенью 2022 года. Больше деталей ремейка Dead Space и дату выхода стоит ждать к концу 2021-го.

Оригинальная Dead Space вышла 13 октября 2008 года. Игра моментально стала хитом и обросла большой армией поклонников за счёт сюжета, атмосферы и геймплея.