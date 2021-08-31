Битва Лю Кана и Шан Цунга из Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms в новом трейлере
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Американское издание IGN на своём YouTube-канале опубликовало небольшой отрывок из битвы между Лю Каном и Шан Цунгом. В ролике бойцы сходятся на арене, команду о начале боя отдаёт Шао Кан. В конце отрывка колдун использует магию, за счёт чего получает преимущество над избранным воином Земного царства.
Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms — продолжение мультфильма Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge. Сюжет посвящен Шао Кану. Он соберёт бойцов для проведения нового турнира, который определит исход мира. Действие ленты разворачивается сразу после финала Scorpion's Revenge.
В Battle of the Realms появится много знакомых героев, среди которых Скорпион, Лю Кан, Джонни Кейдж, Саб-Зиро, Шао Кан и другие персонажи. Релиз мультфильма состоится 31 августа в цифре и на дисках.
Valve ещё до выхода Steam Deck начала думать о её преемнике. Всё из-за положительных отзывов фанатов о портативном ПК. Компания ожидает хорошие продажи.
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