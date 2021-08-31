Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Киберспорт Новости

В Microsoft Store началась распродажа со скидками на DMC, Mafia и Call of Duty

В Microsoft Store началась распродажа со скидками на DMC, Mafia и Call of Duty
Комментарии

Microsoft запустила новую распродажу в Xbox Store. По акции можно купить множество игр со скидками до 80%. Некоторые предложения действительны только для тех, у кого есть активная подписка Xbox Live Gold. Такие тайтлы мы пометили звёздочкой.

Самые интересные предложения

С полным списком предложений можно ознакомиться по ссылке. Акция закончится 7 сентября. Также некоторые игры по скидкам можно купить в PS Store. Например, Tales From the Borderlands стоит 1071 рубль вместо 1429 рублей.

Впечатления от геймплея Call of Duty: Vanguard на PS5 Впечатления от геймплея Call of Duty: Vanguard на PS5

Разработчики NBA 2K22 показали игровой процесс с PS5. Большой упор авторы делают на реалистичности и улучшенной анимации. В техническом плане тайтл будет превосходить другие игры серии.

Комментарии
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021