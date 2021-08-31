В Microsoft Store началась распродажа со скидками на DMC, Mafia и Call of Duty

Microsoft запустила новую распродажу в Xbox Store. По акции можно купить множество игр со скидками до 80%. Некоторые предложения действительны только для тех, у кого есть активная подписка Xbox Live Gold. Такие тайтлы мы пометили звёздочкой.

Самые интересные предложения

С полным списком предложений можно ознакомиться по ссылке. Акция закончится 7 сентября. Также некоторые игры по скидкам можно купить в PS Store. Например, Tales From the Borderlands стоит 1071 рубль вместо 1429 рублей.

Разработчики NBA 2K22 показали игровой процесс с PS5. Большой упор авторы делают на реалистичности и улучшенной анимации. В техническом плане тайтл будет превосходить другие игры серии.