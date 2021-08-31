В Microsoft Store началась распродажа со скидками на DMC, Mafia и Call of Duty
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Microsoft запустила новую распродажу в Xbox Store. По акции можно купить множество игр со скидками до 80%. Некоторые предложения действительны только для тех, у кого есть активная подписка Xbox Live Gold. Такие тайтлы мы пометили звёздочкой.
Самые интересные предложения
- Red Dead Redemption 2 * — 2199 рублей (-50%)
- Mafia: Definitive Edition * — 1759 рублей (-45%)
- Call of Duty: Black Ops Cold War — 2199 рублей (-50%)
- Call of Duty: Ghosts — 1560 рублей (-67%)
- Call of Duty: WWII Gold Edition — 2199 рублей (-50%)
- Call of Duty: Infinite Warfare — 1565 рублей (-67%)
- Crash Bandicoot 4: It's About Time — 2650 рублей (-40%)
- GTA 5: Premium Edition * — 1120 рублей (-50%)
- Overwatch Legendary Edition — 1920 рублей (-67%)
- Tales from the Borderlands * — 1099 рублей (-25%)
- Коллекция к 30-летию Blizzard — 1759 рублей (-17%)
- INSIDE & LIMBO Bundle — 620 рублей (-75%
С полным списком предложений можно ознакомиться по ссылке. Акция закончится 7 сентября. Также некоторые игры по скидкам можно купить в PS Store. Например, Tales From the Borderlands стоит 1071 рубль вместо 1429 рублей.
Разработчики NBA 2K22 показали игровой процесс с PS5. Большой упор авторы делают на реалистичности и улучшенной анимации. В техническом плане тайтл будет превосходить другие игры серии.
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