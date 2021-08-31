Новые подробности и Gotham Knights и Suicide Squad появятся 16 октября

Компания Warner Bros. опубликовала короткий тизер мероприятия DC FanDome. Ивент посвятят вселенной комиксов DC. Он начнётся 16 октября. Из ролика стало известно, что на шоу покажут кооперативный экшен Gotham Knights от WB Games и Suicide Squad: Kill the Justice League от Rocksteady.

Gotham Knights анонсировали в августе 2020 года. В центре сюжета окажутся верные соратники Бэтмена, тогда как Тёмный рыцарь, согласно истории, мёртв. Среди них Найтвинг, Робин, Бэтгёрл и Красный колпак. Тайтл можно будет пройти как одному, так и в кооперативе.

Релиз Gotham Knight состоится в 2022 году для ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S. Вероятно, точную дату объявят во время DC FanDome.

В августе 2020 года также представили Suicide Squad: Kill the Justice League. Игра посвящена Отряду самоубийц. В экшене будет открытый мир и возможность поиграть за всех членов команды, среди которых Харли Квинн, Дэдшот, Король Акул и Капитан Бумеранг.

Игра выйдет в 2022 году на ПК, PS5 и Xbox Series X/S.

В Steam началась новая распродажа. В ходе акции можно купить множество игр со скидками до 90%. Среди них, например, Frostpunk, Divinity и другие тайтлы.