Упор на хардкор и судьбоносные решения. Детали King Arthur: Knight's Tale

Разработчики пошаговой ролевой игры King Arthur: Knight's Tale опубликовали новый трейлер. В нём авторы рассказали о механиках игры, среди которых исследование окружения, сражения с противниками и принятие непростых решений, которые повлияют на сюжет. Команда хочет, чтобы игроки погрузились в атмосферу, и для этого проработали систему выборов и решений.

Большой акцент разработчики делают на хардкорных игроков. В King Arthur: Knight's Tale нужно будет подходить к каждому бою с осторожностью и использовать элементы окружения. Сложность представят ситуации, когда нужно будет выбирать между одним персонажем или другим. Мир игры фэнтезийный и мрачный, поэтому в ней нет добрых или плохих героев. Большую роль сыграют и навыки, которые нужно будет развивать по мере прохождения. Разработчики подчеркнули, что к каждой способности нужно подходить внимательно, потому что от выбранных навыков будет зависеть многое.

King Arthur: Knight's Tale находится в раннем доступе на ПК. В Steam игра стоит 619 рублей. Осенью 2021 года тайтл должен выйти на PS5 и Xbox Series X/S.

Новые детали Gotham Knights и Suicide Squad расскажут на DC FanDome. Мероприятие посвятят вселенной DC. Оно пройдет 16 октября.