Церемонию открытия gamescom 2021 посмотрели 2 млн человек, просмотры увеличились на 30%

Ведущий gamescom 2021 ONL Джефф Кили рассказал о статистике просмотров церемонии открытия. Она установила новые рекорды. Шоу собрало у экранов более двух миллионов зрителей, количество просмотров выросло на 30%, а популярность на стримах увеличилась на 25%.

Во время церемонии открытия показали множество новых трейлеров и анонсировали ряд интересных проектов. Среди них есть перезапуск Saints Row от студии Volition, тактическая RPG от создателей XCOM Marvel Mindnight Suns и первый взгляд на геймплей Call of Duty: Vanguard. Со всеми анонсами можно ознакомиться в нашем материале.

Авторы ремейка Dead Space сообщили, что поделятся деталями разработки 31 августа. Трансляция начнётся в 20:00 мск. Ожидается показ ранней версии игры.