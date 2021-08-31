Церемонию открытия gamescom 2021 посмотрели 2 млн человек, просмотры увеличились на 30%
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Ведущий gamescom 2021 ONL Джефф Кили рассказал о статистике просмотров церемонии открытия. Она установила новые рекорды. Шоу собрало у экранов более двух миллионов зрителей, количество просмотров выросло на 30%, а популярность на стримах увеличилась на 25%.
Во время церемонии открытия показали множество новых трейлеров и анонсировали ряд интересных проектов. Среди них есть перезапуск Saints Row от студии Volition, тактическая RPG от создателей XCOM Marvel Mindnight Suns и первый взгляд на геймплей Call of Duty: Vanguard. Со всеми анонсами можно ознакомиться в нашем материале.
Авторы ремейка Dead Space сообщили, что поделятся деталями разработки 31 августа. Трансляция начнётся в 20:00 мск. Ожидается показ ранней версии игры.
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