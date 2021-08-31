DrLupo подписал контракт c YouTube, на Twitch у стримера 4,5 миллиона подписчиков

Стример Бенджамин «DrLupo» Лупо подписал эксклюзивный контракт с YouTube Gaming. По условиям договора Лупо может проводить свои прямые трансляции только на этой платформе, исключая Twitch и другие стриминговые сервисы. Сумму контракта стример не огласил.
На момент написания новости у DrLupo 1,75 миллиона подписчиков на YouTube, на Twitch — 4,5 миллиона. Лупо проводит трансляции с 2015 года. В 2019 и 2020-х стример собрал более двух миллионов долларов. Полученные деньги он передал в различные фонды, которые занимаются борьбой с онкологическими болезнями.
Я благодарен за то, что могу заниматься тем, чем мне действительно нравится. Я заключил партнёрство с YouTube ради наращивания аудитории и расширения своего личного бренда. Хочу поблагодарить всех фанатов. Я жду вас на YouTube!
Чаще всего на своих стримах Бенджамин играет в Call of Duty: Warzone, Call of Duty: Black Ops Cold War, Fortnite, Escape from Tarkov, Apex Legends, Destiny.
Разработчики ролевой King Arthur: Knight's Tale рассказали новые детали. По их словам, особый акцент они сделают на хардкорных игроков. Также внимание будет уделено системе выбора и внимательному подходу к сражениям.
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