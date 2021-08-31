Call of Duty: Vanguard впервые с 2018 года появится в российских магазинах

Шутер Call of Duty: Vanguard станет первым тайтлом франшизы с 2018 года, который выйдет в России. Предыдущие тайтлы — Modern Warfare (2019), ремастер Modern Warfare 2 и Black Ops Cold War — не выпустили в стране по решению издателя Activision.

Предварительные заказы шутера уже можно сделать через PS Store и российских ритейлеров «Эльдорадо» и «М.Видео». Цена за цифровую версию для PS4 составляет 4899 рублей, а для PS5 — 5499 рублей. Физические версии тайтла стоят дороже цифровых на 600 и 500 рублей соответственно.

Релиз Call of Duty: Vanguard состоится 5 ноября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S. 29 сентября закончился альфа-тест игры. Мы провели в новом режиме Champion Hill несколько часов и поделились впечатлениями. С ними можно ознакомиться в отдельном тексте.

Стример DrLupo подписал с YouTube эксклюзивный контракт. Теперь он не сможет проводить прямые трансляции на Twitch и других платформах. Сумму стример не назвал.