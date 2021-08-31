Konami отключит серверы Metal Gear Solid 5 на PS3 и Xbox 360 в 2022 году

Компания Konami на своём сайте объявила об отключении серверов стелс-экшена Metal Gear Solid 5 на консолях PS3 и Xbox 360. Это произойдет 31 мая 2022 года. Возможность совершать внутриигровые покупки будет удалена 31 августа, к ноябрю геймеры не смогут купить дополнения к Metal Gear Online. К марту 2022 года в цифровых магазинах не будет самой Metal Gear Online.

Также стало известно, что с 31 августа Konami отключила онлайн-функции в Metal Gear Solid 5: Ground Zeroes. Сетевую составляющую убрали на PS3, PS4, Xbox 360 и Xbox One.

Metal Gear Solid 5 вышла 1 сентября 2015 года. Руководителем разработки стелс-экшена выступил геймдизайнер Хидео Кодзима.

Впервые с 2018 года новая часть Call of Duty появится в российских магазинах. Предыдущие игры серии не вышли в локальной рознице по решению Activision. Vanguard же появится в коробочных изданиях, но только для консолей PlayStation, и будет дороже.