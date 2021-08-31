Адаптивные триггеры и улучшенная вибрация — особенности Deathloop на PS5

Разработчики шутера Deathloop из Arkane Studios выпустили новый ролик, в котором напомнили об особенностях тайтла на PS5. Новая консоль Sony и геймпад DualSense позволили добавить в игру тактильную отдачу от ходьбы по разным поверхностям, адаптивные триггеры, срабатывающие при стрельбе, встроенный динамик и многое другое.
Сами авторы описывают Deathloop как кульминацию идей Dishonored и Prey. Конечно, визуально шутер с временной петлёй будет отличаться от других тайтлов Arkane Studios, но сходства заметны.
Релиз игры состоится 14 сентября на ПК, PS4 и PS5. Предварительный заказ можно оформить через Steam и PS Store. Предзаказ стандартной ПК-версии обойдётся в 2499 рублей, а для консолей — 4999 рублей.
Церемония открытия gamescom 2021 побила рекорды. В 2021 году шоу посмотрели 2 миллиона человек, а количество просмотров увеличилось на 30%. Ведущий Джеф Кили поблагодарил зрителей за такие показатели.
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