Адаптивные триггеры и улучшенная вибрация — особенности Deathloop на PS5

Разработчики шутера Deathloop из Arkane Studios выпустили новый ролик, в котором напомнили об особенностях тайтла на PS5. Новая консоль Sony и геймпад DualSense позволили добавить в игру тактильную отдачу от ходьбы по разным поверхностям, адаптивные триггеры, срабатывающие при стрельбе, встроенный динамик и многое другое.

Deathloop представляет собой шутер от первого лица. Главным героем тайтла выступает убийца Кольт. Он попадает на остров Чёрный риф и оказывается во временной петле. Чтобы из неё выбраться, протагонисту нужно ликвидировать восемь целей. Сложность составит то, что на Кольта охотится ещё один киллер, застрявший на Чёрном рифе — Джулианна. В сетевом режиме за неё сможет играть другой человек.

Сами авторы описывают Deathloop как кульминацию идей Dishonored и Prey. Конечно, визуально шутер с временной петлёй будет отличаться от других тайтлов Arkane Studios, но сходства заметны.

Релиз игры состоится 14 сентября на ПК, PS4 и PS5. Предварительный заказ можно оформить через Steam и PS Store. Предзаказ стандартной ПК-версии обойдётся в 2499 рублей, а для консолей — 4999 рублей.

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