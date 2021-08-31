Улучшенная графика и говорящий Айзек. Детали ремейка Dead Space и ранний геймплей
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EA Motive поделилась новыми подробностями о ремейке Dead Space. Разработчики провели прямую трансляцию, на которой показали ранний билд игры и рассказали несколько фактов. Мы выбрали главное.
- Авторы сразу подчеркнули, что показанный билд находится на очень раннем этапе разработки. Игру начали делать меньше чем за год до официального анонса ремейка. Демонстрация была проведена с целью собрать фидбэк аудитории и принимать решения на основе отзывов поклонников серии.
- При работе над ремейком авторы постарались улучшить все аспекты оригинала, от геймплея до локаций и общего уровня атмосферы. Особое внимание уделили звуку и дополнительным эффектам вроде дыма и частиц.
- EA Motive частично черпает вдохновение в том числе из второй и третьей частей Dead Space. Игра, например, сохранит полностью непрерывное повествование. Однако соотношение боёв и исследования будет на примерно равном уровне, как в оригинале.
- Айзек Кларк научится разговаривать! В оригинале он был молчаливым и только кряхтел во время получения урона. Полноценно говорить он начал во второй и третьей частях. К озвучке героя вернулся актёр Ганнер Райт, он подарил ему свой голос в сиквелах. Однако в болтуна главный герой не превратится, он будет высказывать мысли только в определённые моменты — чтобы не нарушать атмосферу.
- Сражения станут немного сложнее и зрелищнее. Некроморфам можно не только отрезать конечности, но и отрывать от них куски мяса — это будет отображаться визуально. После удачных выстрелов будут показываться кости монстров. Отстрел отдельных частей тела станет сложнее, игроку придётся целиться в уязвимые точки. Модель урона при этом изменится — чудовища станут явнее реагировать на выстрелы из разного оружия. Какие-то стволы помогут пробить кожу некроморфов, а другие — нашинковать кости.
- Механика невесомости в ремейке будет как в Dead Space 2. Айзек сможет левитировать с помощью встроенных двигателей. В оригинальной игре герой мог только отталкиваться от разных поверхностей. При этом областей с нулевой гравитацией станет больше.
- Базовый сюжет экшена останется неизменным. Авторы планируют наслоить на него множество дополнительных веток, часть из которых будет отсылать к другим проектам по франшизе. По ней вышло несколько книг, комиксов и даже анимационные мультфильмы.
Дата релиза Dead Space неизвестна. Учитывая, что разработка находится на ранних этапах и только недавно вышла из стадии препродакшена, игра появится на прилавках примерно в 2023 году.
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