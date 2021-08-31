Улучшенная графика и говорящий Айзек. Детали ремейка Dead Space и ранний геймплей

EA Motive поделилась новыми подробностями о ремейке Dead Space. Разработчики провели прямую трансляцию, на которой показали ранний билд игры и рассказали несколько фактов. Мы выбрали главное.

Авторы сразу подчеркнули, что показанный билд находится на очень раннем этапе разработки. Игру начали делать меньше чем за год до официального анонса ремейка. Демонстрация была проведена с целью собрать фидбэк аудитории и принимать решения на основе отзывов поклонников серии.

При работе над ремейком авторы постарались улучшить все аспекты оригинала, от геймплея до локаций и общего уровня атмосферы. Особое внимание уделили звуку и дополнительным эффектам вроде дыма и частиц.

EA Motive частично черпает вдохновение в том числе из второй и третьей частей Dead Space. Игра, например, сохранит полностью непрерывное повествование. Однако соотношение боёв и исследования будет на примерно равном уровне, как в оригинале.

Айзек Кларк научится разговаривать! В оригинале он был молчаливым и только кряхтел во время получения урона. Полноценно говорить он начал во второй и третьей частях. К озвучке героя вернулся актёр Ганнер Райт, он подарил ему свой голос в сиквелах. Однако в болтуна главный герой не превратится, он будет высказывать мысли только в определённые моменты — чтобы не нарушать атмосферу.

Сражения станут немного сложнее и зрелищнее. Некроморфам можно не только отрезать конечности, но и отрывать от них куски мяса — это будет отображаться визуально. После удачных выстрелов будут показываться кости монстров. Отстрел отдельных частей тела станет сложнее, игроку придётся целиться в уязвимые точки. Модель урона при этом изменится — чудовища станут явнее реагировать на выстрелы из разного оружия. Какие-то стволы помогут пробить кожу некроморфов, а другие — нашинковать кости.

Механика невесомости в ремейке будет как в Dead Space 2. Айзек сможет левитировать с помощью встроенных двигателей. В оригинальной игре герой мог только отталкиваться от разных поверхностей. При этом областей с нулевой гравитацией станет больше.

Базовый сюжет экшена останется неизменным. Авторы планируют наслоить на него множество дополнительных веток, часть из которых будет отсылать к другим проектам по франшизе. По ней вышло несколько книг, комиксов и даже анимационные мультфильмы.

Дата релиза Dead Space неизвестна. Учитывая, что разработка находится на ранних этапах и только недавно вышла из стадии препродакшена, игра появится на прилавках примерно в 2023 году.