«Мы знаем, что вы делаете». Авторы Call of Duty: Warzone обратились к читерам

Авторы Call of Duty: Warzone оставили послание читерам. Издатель опубликовал ролик, в котором показал реакцию только что забаненного нечестного игрока под ником Rushman360. Таким образом разработчики напомнили, что следят за теми, кто использует запрещённый софт, и будут жёстко наказывать их.

На своей странице в «TикTоке» геймер возмутился, потому что авторы заблокировали даже те аккаунты, которыми он не пользовался. Однако тут же Rushman360 отметил, что Raven наконец-то начала полноценную борьбу с читерами. По его словам, если в игре станет меньше нечестных игроков, то Warzone получит новую аудиторию.

26 августа стало известно о блокировке 100 тысяч аккаунтов читеров. Периодически разработчики удаляют от 50 до 70 тысяч учётных записей. Ранее авторы заявили, что находить нечестных игроков с каждым годом становится всё сложнее и сложнее из-за различных систем обходов и создания новых аккаунтов.

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