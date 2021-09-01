Распродажа в PS Store: Resident Evil, Red Dead Redemption 2, Days Gone и другие
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В PS Store началась новая распродажа. В этот раз можно купить множество игр со скидками до 80%. В акции участвуют крупные тайтлы, среди которых есть Red Dead Redemption 2, Days Gone, игры серии Resident Evil, Hitman 3 и другие.
Лучшие предложения
- Hitman 3 — 2999 рублей (-50%)
- Red Dead Redemption 2 — 1639 рублей (-59%)
- Days Gone — 1709 рублей (-40%)
- Resident Evil 2 — 919 рублей (-60%)
- Resident Evil 7 — 599 рублей (-50%)
- The Outer Worlds — 1154 рубля (-67%)
- Biomutant — 3423 рубля (-20%)
- The Evil Within 2 — 841 рубль (-67%)
- GreedFall — 968 рублей (-66%)
- Chivalry 2 — 2279 рублей (-20%)
- Mafia: Definitive Edition — 1559 рублей (-40%)
- Crash Bandicoot 4: It’s About Time — 2399 рублей (-40%
С полным списком предложений можно ознакомиться по ссылке. Акция продлится до 16 сентября. В конце августа в Microsoft Store началась новая распродажа со скидками на Call of Duty, Mafia и множество других игр.
Авторы Call of Duty: Warzone обратились к читерам. Они выпустили короткий ролик, в котором показали реакцию одного из забаненных геймеров. Борьба с нечестными игроками идёт полным ходом.
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