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Распродажа в PS Store: Resident Evil, Red Dead Redemption 2, Days Gone и другие

Распродажа в PS Store: Resident Evil, Red Dead Redemption 2, Days Gone и другие
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В PS Store началась новая распродажа. В этот раз можно купить множество игр со скидками до 80%. В акции участвуют крупные тайтлы, среди которых есть Red Dead Redemption 2, Days Gone, игры серии Resident Evil, Hitman 3 и другие.

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С полным списком предложений можно ознакомиться по ссылке. Акция продлится до 16 сентября. В конце августа в Microsoft Store началась новая распродажа со скидками на Call of Duty, Mafia и множество других игр.

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