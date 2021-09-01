Overwatch 2 может выйти до лета 2022 года

Activision Blizzard планирует выпустить Overwatch 2 до лета 2022 года. Авторов соревновательного шутера попросили закончить разработку как можно скорее, исправить различные ошибки и готовить тайтл к релизу. Дату назвали журналисты Dexerto.

Ещё до скандала вокруг компании, который начался в июле 2021 года, владельцы киберспортивных клубов были недовольны развитием Overwatch как киберспортивной дисциплины. Напряжённости ситуации добавляло отсутствие информации про вторую часть. Руководители команд стали беспокоиться ещё больше после того, как ряд компаний отказались спонсировать матчи Overwatch League.

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Источники Dexerto отметили, что все ушедшие спонсоры вернутся, как только ситуация улучшится. Это касается как Coca-Cola, так и компании T-Mobile. И Blizzard, и киберспортивные клубы надеются на удачный релиз Overwatch 2. По словам источников издания, выход шутера может облегчить ситуацию и в своеобразной форме перезапустить Overwatch League.

Разработка второй части шутера могла затянуться из-за желания авторов добавить как можно больше фишек. Авторов торопят, чтобы решить проблемы и попробовать вернуть часть репутации.

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