Снизилась стоимость ПК-версии Devil May Cry 5 — в Steam игра стоит 999 рублей

Слэшер Devil May Cry 5 подешевел в Steam. Стандартную ПК-версию тайтла можно купить за 999 рублей, ранее она стоила 1499 рублей. Вероятно, Capcom следом за другими компаниями решила уценить тайтл ввиду его «старости».
Также 1 сентября началась распродажа игр серии Devil May Cry со скидками до 75%. С учётом скидки и понижения цены DMC 5 стоит 659 рублей. Акция продлится до 15 сентября.
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Devil May Cry 5 вышла в 2019 году на ПК, PS4 и Xbox One. Игру приняли положительно, у ПК-версии тайтла на Metacritic 89 баллов из 100. В конце 2020-го слэшер получил обновлённые версии для PS5 и Xbox Series X/S.
Релиз Overwatch 2 может состояться до лета 2022 года. Об этом сообщили источники издания Dexerto. Ожидается, что вторая часть шутера сможет возродить Overwatch League.
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