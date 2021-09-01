В Black Desert добавили технологию AMD FSR — она повышает FPS

Компания Pearl Abyss внедрила на русскоязычные серверы Black Desert технологию AMD FidelityFX Super Resolution — она призвана повысить количество кадров в секунду с минимальным снижением качества изображения. Запуск AMD FSR случился в июне.

С помощью FSR частота кадров в секунду повысится в 2,4 раза без обновления железа. Даже если геймер не пользуется продукцией AMD, технология всё равно будет работать. В будущем авторы Black Desert планируют внедрить и другие технологии для повышения качества тайтла.

На момент публикации новости в Black Desert проходит множество внутриигровых событий. Например, шанс получения ценного снаряжения босса при уничтожении мировых боссов увеличен в два раза. До 8 сентября все игроки получат дополнительный опыт. Другие детали можно узнать на сайте игры.

Цена ПК-версии Devil May Cry 5 упала. В Steam тайтл без скидки стоит 999 рублей, хотя ранее цена составляла 1499 рублей. Одновременно с этим началась распродажа игр серии DMC.