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В Black Desert добавили технологию AMD FSR — она повышает FPS

В Black Desert добавили технологию AMD FSR — она повышает FPS
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Компания Pearl Abyss внедрила на русскоязычные серверы Black Desert технологию AMD FidelityFX Super Resolution — она призвана повысить количество кадров в секунду с минимальным снижением качества изображения. Запуск AMD FSR случился в июне.

С помощью FSR частота кадров в секунду повысится в 2,4 раза без обновления железа. Даже если геймер не пользуется продукцией AMD, технология всё равно будет работать. В будущем авторы Black Desert планируют внедрить и другие технологии для повышения качества тайтла.

На момент публикации новости в Black Desert проходит множество внутриигровых событий. Например, шанс получения ценного снаряжения босса при уничтожении мировых боссов увеличен в два раза. До 8 сентября все игроки получат дополнительный опыт. Другие детали можно узнать на сайте игры.

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