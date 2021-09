Breathedge, Final Fantasy 13 и другие игры пополнят Xbox Game Pass в сентябре

Microsoft объявила игры, которые появятся в подписке Xbox Game Pass в сентябре. Среди них есть аркадная адвенчура Breathedge, безумный симулятор врача Surgeon Simulator 2, ролевая игра Final Fantasy 13 другие тайтлы.

Игры, которые появятся в Xbox Game Pass со 2 сентября

Craftopia

Final Fantasy 13

Signs of the Sojourner

Surgeon Simulator 2

Игры, которые появятся в Xbox Game Pass с 7 сентября

Crown Trick

Игры, которые появятся в Xbox Game Pass с 9 сентября

Breathedge

Nuclear Throne

The Artful Escape

Вечером 1 сентября Sony должна объявить список игр, которые получат подписчики PlayStation Plus. Сейчас можно забрать королевскую битву Hunter’s Arena: Legends, экшен Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville и спортивный симулятор Tennis World Tour 2.

Разработчики Call of Duty: Warzone опубликовали ролик, в котором показали реакцию игрока на блокировку из-за использования читов. Таким образом авторы продолжают бороться с нечестными пользователями. Raven уже забанила больше 100 тысяч аккаунтов.