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Breathedge, Final Fantasy 13 и другие игры пополнят Xbox Game Pass в сентябре

Breathedge, Final Fantasy 13 и другие игры пополнят Xbox Game Pass в сентябре
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Microsoft объявила игры, которые появятся в подписке Xbox Game Pass в сентябре. Среди них есть аркадная адвенчура Breathedge, безумный симулятор врача Surgeon Simulator 2, ролевая игра Final Fantasy 13 другие тайтлы.

Игры, которые появятся в Xbox Game Pass со 2 сентября

  • Craftopia
  • Final Fantasy 13
  • Signs of the Sojourner
  • Surgeon Simulator 2

Игры, которые появятся в Xbox Game Pass с 7 сентября

  • Crown Trick

Игры, которые появятся в Xbox Game Pass с 9 сентября

  • Breathedge
  • Nuclear Throne
  • The Artful Escape

Вечером 1 сентября Sony должна объявить список игр, которые получат подписчики PlayStation Plus. Сейчас можно забрать королевскую битву Hunter’s Arena: Legends, экшен Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville и спортивный симулятор Tennis World Tour 2.

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