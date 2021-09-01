Breathedge, Final Fantasy 13 и другие игры пополнят Xbox Game Pass в сентябре
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Microsoft объявила игры, которые появятся в подписке Xbox Game Pass в сентябре. Среди них есть аркадная адвенчура Breathedge, безумный симулятор врача Surgeon Simulator 2, ролевая игра Final Fantasy 13 другие тайтлы.
Игры, которые появятся в Xbox Game Pass со 2 сентября
- Craftopia
- Final Fantasy 13
- Signs of the Sojourner
- Surgeon Simulator 2
Игры, которые появятся в Xbox Game Pass с 7 сентября
- Crown Trick
Игры, которые появятся в Xbox Game Pass с 9 сентября
- Breathedge
- Nuclear Throne
- The Artful Escape
Вечером 1 сентября Sony должна объявить список игр, которые получат подписчики PlayStation Plus. Сейчас можно забрать королевскую битву Hunter’s Arena: Legends, экшен Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville и спортивный симулятор Tennis World Tour 2.
Разработчики Call of Duty: Warzone опубликовали ролик, в котором показали реакцию игрока на блокировку из-за использования читов. Таким образом авторы продолжают бороться с нечестными пользователями. Raven уже забанила больше 100 тысяч аккаунтов.
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