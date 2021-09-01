Для No Man's Sky вышел апдейт Frontiers — появились поселения и новый интерфейс стройки
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Hello Games выпустила обновление Frontiers для No Man's Sky. Аддон был представлен в начале августа. Его вес составил 6,6 ГБ.
Нововведения
- Теперь на различных планетах будут появляться поселения пришельцев, которые можно взять под свой контроль
- Из выбранного поселения можно сделать полноценный город со своими особенностями
- В игре появились NPC со своими заданиями. Игроки могут сами решить, кому помогать
- Для поддерживания уровня счастья жителей на высоком уровне нужно принимать важные решения, влияющие на жизнь всего поселения
- Авторы изменили интерфейс строительства — он стал лучше и удобнее
- Количество слотов сохранений увеличилось до 15
Frontiers стало 17-м обновлением для No Man's Sky. Создатель тайтла Шон Мюррей отметил, что разработка крупных апдейтов на этом точно не закончится.
Frontiers стало нашим 17-м крупным обновлением среди сотен более мелких исправлений и патчей. На этом мы точно не остановимся. Мы рады тому, что сможем сделать в будущем.
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