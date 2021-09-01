Для No Man's Sky вышел апдейт Frontiers — появились поселения и новый интерфейс стройки

Hello Games выпустила обновление Frontiers для No Man's Sky. Аддон был представлен в начале августа. Его вес составил 6,6 ГБ.

Нововведения

Теперь на различных планетах будут появляться поселения пришельцев, которые можно взять под свой контроль

Из выбранного поселения можно сделать полноценный город со своими особенностями

В игре появились NPC со своими заданиями. Игроки могут сами решить, кому помогать

Для поддерживания уровня счастья жителей на высоком уровне нужно принимать важные решения, влияющие на жизнь всего поселения

Авторы изменили интерфейс строительства — он стал лучше и удобнее

Количество слотов сохранений увеличилось до 15

Frontiers стало 17-м обновлением для No Man's Sky. Создатель тайтла Шон Мюррей отметил, что разработка крупных апдейтов на этом точно не закончится.

Frontiers стало нашим 17-м крупным обновлением среди сотен более мелких исправлений и патчей. На этом мы точно не остановимся. Мы рады тому, что сможем сделать в будущем.

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