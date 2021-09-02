Horizon Zero Dawn почти идеально обновили для PS5

25 августа студия Guerrilla Games обновила Horizon Zero Dawn для PlayStation 5 — в игру добавили 60 кадров в секунду. Оригинал на PS4 и PS4 Pro работал при 30 FPS. Технические эксперты Digital Foundry ознакомились с патчем и рассказали об итоговом результате.

В целом команде удалось достигнуть цели, однако определённые проблемы с прошлых консолей остались — к примеру, в роликах при смене ракурса объекты или персонажи изредка могут «дёргаться». На компьютерах с обновлениями от этого избавились. Но это единственная хоть сколько-нибудь серьёзная проблема на консолях.

Благодаря двойному увеличению производительности создаётся ощущение более чёткой картинки, хотя разрешение осталось прежним. Похоже, восстановление изображения через шахматный рендеринг работает эффективнее при большем числе кадров.

Даже в самых сложных локациях, например в заселённом городе, удаётся удержать 60 FPS без падений

Вдобавок благодаря мощности PS5 и быстрому накопителю теперь нет проблем с загрузкой текстур и объектов. Больше они не подгружаются перед глазами, что на PS4 могло рушить эффект погружения.

Иногда при быстром перемещении даже на PS4 Pro объекты просто не успевали загрузиться и постепенно появлялись в кадре

Ещё именно на PS5 переходы между кадрами в роликах почему-то стали короче, чем на PS4 и ПК — это заметно только при прямом сравнении и абсолютно никак не влияет на впечатления. Просто интересный факт.

На PS5 (31 секунда) загрузки стали вдвое быстрее, чем на PS4 (59 секунд). На ПК с быстрым SSD они ещё резвее — 15 секунд. Digital Foundry будет интересно взглянуть на разницу во времени загрузок у Horizon Forbidden West на консолях — там версия для PS5 будет полноценной.

В одном Digital Foundry разочаровалась. Версия игры для PS5 работает по обратной совместимости, что не позволяет использовать весь потенциал устройства. К этому относятся интерактивная трава, как на ПК, и более высокое разрешение с быстрыми загрузками.

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