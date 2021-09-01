Исследование: Роковая вдова, Кулак Смерти и Фара — самые ненавистные герои в Overwatch

Пользователь reddit под ником MEDVEDx64 опубликовал данные из опроса игроков на тему самого ненавистного героя Overwatch. Больше всего голосов собрала снайперша Роковая вдова, на второй позиции расположился Кулак Смерти, третье место заняла Фара, а четвёртым стал Бастион.

Судя по данным, меньше всего дискомфорта доставляют Дзенъятта, Уинстон, Солдат 76, Жнец, Лусио и Эш.

Некоторые пользователи удивились положением некоторых героев. Пользователь enobit_alex не понимает, почему Лусио не раздражает игроков своими атаками. Ответ последовал от читателя Shasve.

Я не ненавижу Лусио. Я ненавижу игроков, которые берут Лусио и не лечат команду. Ещё они постоянно ускоряют себя, а не других. Особенно такие любят водиться с Гэндзи.

Геймера с ником Beanruz, видимо, больше всего раздражает Кулак Смерти. Он отзывается о герое не в самом лучшем свете.

Кулак Смерти — это самое худшее, что есть в этой игре. Его нужно просто удалить, больше ничего. Тот, кто за него играет, — полный придурок.

1 сентября стало известно, что Overwatch 2 может выйти до лета 2022 года. Источники издания Dexerto сделали акцент на том, что вторая часть шутера может возродить Overwatch League и дать серии второе дыхание. Так же считают и владельцы киберспортивных клубов.