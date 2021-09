Крис Авеллон попросил Илона Маска купить Fallout — он готов работать над серией бесплатно

Сценарист Prey, Fallout: New Vegas и Star Wars: Knights of the Old Republic Крис Авеллон обратился к основателю компании SpaceX Илону Маску с просьбой купить франшизу Fallout. Геймдизайнер отметил, что если такое случится, то он согласен разрабатывать новую часть серии бесплатно.

Поскольку кто-то предложил, почему, черт возьми, нет: дорогой Илон Маск, пожалуйста, купите франшизу Fallout, и я буду работать над ней бесплатно. Даже в том случае, если придётся прогуливаться по поверхности Марса без шлема.

Сам Маск пока что не ответил на предложение разработчика. Пользователь Twitter под ником jassem73 уверен, что этого никогда не произойдет, а франшиза Fallout в более надёжных руках, чем была бы у Авеллона или Маска.

Мне нравятся ваши работы, я вас уважаю, но этого не произойдет даже в шутку. Bethesda хорошо работает с Microsoft, плюс к этому им принадлежат inXile и Obsidian, так что Fallout в надежных руках. Точно уж лучше, чем если бы игрой занимались вы или Илон.

Последняя часть в серии Fallout вышла в 2018 году. Есть ли в планах Bethesda разработка новой части, пока неизвестно.

