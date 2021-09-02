Некстген-версии Cyberpunk 2077 и «Ведьмака 3» могут не выйти в этом году

1 сентября CD Projekt RED опубликовала финансовый отчёт за первое полугодие. Вице-президент по развитию бизнеса компании Михал Новаковский заявил, что обновлённые версии Cyberpunk 2077 и «Ведьмака 3» для PS5 и Xbox Series могут не выйти до конца 2021 года. Большую часть времени студия занималась исправлением «Киберпанка», и на другие проекты не было времени.
Наша цель — выпустить некстген-версию Cyberpunk 2077 до конца этого года. В то же время, мы извлекли важные уроки, да и сам проект всё еще в разработке. Мы не можем с полной уверенностью сказать, что выход произойдет в 2021 году.
Новаковский затронул и третьего «Ведьмака». По его словам, ситуация с обновлённой версией немного иная, поскольку её разработкой занимается внешняя студия Saber Interactive, которая перенесла ролевой экшен на Nintendo Switch.
Глава CD Projekt RED Адам Кичиньский отметил, что выход некстген-версии Cyberpunk 2077 очень важен для студии. Команда верит в потенциал игры.
Версия для нового поколения — важный шаг для Cyberpunk 2077. Мы твёрдо верим в долгосрочный потенциал этой игры. Вот почему в настоящее время мы работаем над первым расширением для игры. Большего я сказать не могу.
Появились первые детали Marvel's Midnight Suns от студии Firaxis. В игре можно будет полностью кастомизировать персонажа и использовать окружение в качестве оружия. Также в тайтле будет полноценная база.
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