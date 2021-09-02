Бывший аниматор Pixar создал мультфильм по Hollow Knight: Silksong

Автор YouTube-канала 3D Print Guy опубликовал фанатский трейлер метроидвании Hollow Knight: Silksong. В ролике главная героиня Хорнет заходит в мрачную локацию и сражается с Рыцарем — протагонистом оригинального тайтла. Победа достанется принцессе. Трейлер длится почти полторы минуты.

Ведущий канала ранее работал в Pixar и был одним из создателей мультфильма «Вверх». После трейлера Hollow Knight: Silksong блогер показал, как можно создать меч Хорнет всего за 99 секунд в программе Blender.

В ноябре 2020 года ютубер выпустил похожий ролик, но только по Among Us. На момент публикации новости у него 13 миллионов просмотров, 359 тысяч лайков и 7 тысяч дизлайков.

Большинство пользователей в комментариях отметили высокий уровень проработки роликов 3D Print Guy. VirtualBrain подчеркнул, что работа по Hollow Knight: Silksong выполнена на невероятном уровне.

Вау, это было потрясающе! Приятно осознавать, что мы все до сих пор ждём релиз Hollow Knight: Silksong.

Студия Team Cherry до сих пор разрабатывает продолжение метроидвании. У игры пока что нет даже примерной даты выхода. Оригинальная игра вышла в начале 2017 года.

Microsoft запустила розыгрыш кастомной Xbox Series X в честь фильма «Шан-Чи и легенда десяти колец». Помимо консоли, издатель подарит фанатам геймпад, фигурку Шан-Чи и годовой доступ к Xbox Game Pass.