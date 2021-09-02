Создатель Diablo не поддержит выход ремейка второй части

Бывший президент компании Blizzard North и создатель серии Diablo Дэвид Бревик заявил, что не поддержит выход ремейка второй части. Он не собирается покупать проект, проводить по нему прямые трансляции или поддерживать обсуждение о нём с пользователями.

Прошу прощения, но я не буду поддерживать Blizzard и всё то, что связано с Diablo 2: Resurrected. Я не собираюсь покупать или стримить игру, а мои ответы на вопросы по тайтлу будут ограничены.

Причин отказа поддержки Blizzard Бревик не назвал. Пользователи предположили, что это напрямую связано со скандалом вокруг компании, который начался в июле 2021 года. По итогу некоторые крупные компании отказались сотрудничать с Blizzard, а сотрудники устроили бойкоты.

Пользователь Ceryshen отреагировал на слова Бревика. Он отметил, что в данный момент Blizzard действительно выглядит «ужасной компанией», но это не повод переставать играть в её хорошую продукцию.

Blizzard сейчас действительно ужасная, но я все еще жду Diablo 2: Resurrected. Почему? Да если бы я бойкотировал каждую дерьмовую компанию, с которой я не согласен, то остался бы без еды, развлечений и другого.

1 сентября авторы ремейка второй части Diablo опубликовали новый трейлер, посвящённый Паладину. У этих воинов есть богатый арсенал вооружения и магические навыки, которые усиливаются силой света. Большую часть своего могущества Паладины черпают из веры.

Diablo 2: Resurrected выйдет 23 сентября на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.

Бывший сотрудник Pixar сделал небольшой мультфильм по Hollow Knight: Silksong. Пользователи отметили высокий уровень проработки. Также автор показал процесс создания меча главной героини.