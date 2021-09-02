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Условно-бесплатная наследница PES выйдет 30 сентября

Условно-бесплатная наследница PES выйдет 30 сентября
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Konami объявила дату релиза eFootball. Условно-бесплатная наследница PES выйдет уже 30 сентября на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и ПК. В будущем её перенесут на iOS и Android.

На старте будет доступно всего два режима (дружественные матчи на одном экране или по сети), а список команд ограничен девятью составами.

  • Арсенал
  • Барселона
  • Бавария
  • Коринтианс
  • Фламенго
  • Ювентус
  • Манчестер Юнайтед
  • Ривер Плейт
  • Сан-Паулу

Стадионов будет шесть, включая созданный специально для игры.

  • Камп Ноу (Барселона)
  • Олд Траффорд (Стретфорд)
  • Альянц Арена (Мюнхен)
  • Эмирэйтс Стдэдиум (Лондон)
  • Стадион eFootball

До конца 2021 года разработчики планируют добавить аналог FIFA Ultimate Team в виде Creative Teams, турниры против ботов, испытания, быстрые сетевые матчи и общий онлайн между консолями и ПК. Вместе с этим появятся первые платные элементы — пока не уточняется, какие.

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