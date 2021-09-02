Условно-бесплатная наследница PES выйдет 30 сентября

Konami объявила дату релиза eFootball. Условно-бесплатная наследница PES выйдет уже 30 сентября на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и ПК. В будущем её перенесут на iOS и Android.

На старте будет доступно всего два режима (дружественные матчи на одном экране или по сети), а список команд ограничен девятью составами.

Арсенал

Барселона

Бавария

Коринтианс

Фламенго

Ювентус

Манчестер Юнайтед

Ривер Плейт

Сан-Паулу

Стадионов будет шесть, включая созданный специально для игры.

Камп Ноу (Барселона)

Олд Траффорд (Стретфорд)

Альянц Арена (Мюнхен)

Эмирэйтс Стдэдиум (Лондон)

Стадион eFootball

До конца 2021 года разработчики планируют добавить аналог FIFA Ultimate Team в виде Creative Teams, турниры против ботов, испытания, быстрые сетевые матчи и общий онлайн между консолями и ПК. Вместе с этим появятся первые платные элементы — пока не уточняется, какие.

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