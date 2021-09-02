Условно-бесплатная наследница PES выйдет 30 сентября

Konami объявила дату релиза eFootball. Условно-бесплатная наследница PES выйдет уже 30 сентября на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и ПК. В будущем её перенесут на iOS и Android.
На старте будет доступно всего два режима (дружественные матчи на одном экране или по сети), а список команд ограничен девятью составами.
- Арсенал
- Барселона
- Бавария
- Коринтианс
- Фламенго
- Ювентус
- Манчестер Юнайтед
- Ривер Плейт
- Сан-Паулу
Стадионов будет шесть, включая созданный специально для игры.
- Камп Ноу (Барселона)
- Олд Траффорд (Стретфорд)
- Альянц Арена (Мюнхен)
- Эмирэйтс Стдэдиум (Лондон)
- Стадион eFootball
До конца 2021 года разработчики планируют добавить аналог FIFA Ultimate Team в виде Creative Teams, турниры против ботов, испытания, быстрые сетевые матчи и общий онлайн между консолями и ПК. Вместе с этим появятся первые платные элементы — пока не уточняется, какие.
Бывший президент компании Blizzard North и создатель серии Diablo Дэвид Бревик заявил, что не поддержит выход ремейка второй части.
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