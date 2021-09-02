Магнитные гранаты и графон: первый тизер шутера Project Magnum

На официальном YouTube-канале PlayStation появился двухминутный тизер лутер-шутера под рабочим названием Project Magnum. В ролике можно увидеть множество перестрелок с применением различных гаджетов вроде магнитных гранат, щитов, тросов и многого другого.

При разработке авторы делали акцент на научно-фантастическом сеттинге и динамическом геймплее, который должен постоянно меняться из-за применения способностей и постоянных стычек с противниками. Разработчики хотят создать красивые визуальные эффекты и интересных игровых персонажей.

Project Magnum анонсировали в июле 2021 года. За разработку лутер-шутера отвечает NAT Games. Тайтл выйдет на ПК, PS4 и PS5. Показанные кадры игрового процесса авторы записали на новой консоли Sony. Детали должны появиться позже.

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