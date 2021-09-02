Инсайдер: бета Battlefield 2042 стартует уже 22 сентября
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Известный инсайдер Том Хендерсон, ранее предсказавший немало правдивой информации по Call of Duty и Battlefield, раскрыл дату начала беты Battlefield 2042 — 22 сентября.
Тестирование пройдёт в несколько этапов:
- 22 сентября — старт для предзаказавших игру и подписчиков EA Play;
- 24 сентября — старт для всех желающих.
Пока известно, сколько продлится бета. Скорее всего, около недели, до 29 сентября. Собеседник «Чемпионата» смог подтвердить дату начала теста. Сам Хендерсон настолько уверен в своём источнике, что пообещал разыграть 10 копий Battlefield 2042, если сведения окажутся неверными.
Шутер выйдет 22 октября на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и ПК.
1 сентября 2021 года в Twitch прошла акция #ADayOffTwitch. В ходе неё группа стримеров отказалась проводить прямые трансляции в течение суток из-за харассмента.
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