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Футболист Дэвид Бекхэм и EA Sports проведут благотворительную акцию в FIFA 22

Футболист Дэвид Бекхэм и EA Sports проведут благотворительную акцию в FIFA 22
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В FIFA 22 пройдёт благотворительный онлайн-турнир под названием eSoccer Aid. Он будет проведён совместными усилиями EA Sports и футболиста Дэвида Бекхэма. Поучаствуют и другие профессиональные игроки, знаменитости и киберспортсмены. Соревнования пройдут в формате 2 на 2, а все собранные деньги передадут в детский фонд ЮНИСЕФ.

В ходе акции игроки смогут получить уникальную форму FIFA Ultimate Team, которую Бекхэм разработал совместно с художником Рубеном Дангоором. Также в тайтле можно будет сыграть и за самого футболиста. Он выступает за Soccer Aid World XI FC.

Игра за сборную Англии — одно из моих главных достижений. Даже не верится, что мой дебют состоялся уже 25 лет назад! Было очень здорово работать вместе с EA SPORTS и художником Рубеном Дангоором над формой для FIFA Ultimate Team, чтобы отпраздновать это событие и собрать средства для ЮНИСЕФ.

Релиз FIFA 22 состоится 1 октября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Предварительные заказы уже открыты на всех платформах.

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