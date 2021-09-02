Большая презентация игр для PS5 пройдёт 9 сентября

Sony анонсировала большую презентацию игр для PlayStation 5 — она начнётся в 23:00 мск 9 сентября и станет первой в этом году.
Продолжительность шоу составит приблизительно 40 минут. На нём покажут проекты внутренних студий PlayStation и партнёров компании. Более того, после окончания мероприятия начнётся дополнительный показ проектов из основной презентации. Обещают как маленькие тайтлы, так и крупные блокбастеры.
Чего точно не стоит ожидать, так это новостей про устройство виртуальной реальности. Показ следующего поколения PlayStation VR ожидается позже.
Последняя презентация PlayStation такого масштаба проходила ровно год назад, в сентябре 2020 года. Тогда компания представила новые игры для PS5 и раскрыла детали запуска консоли — точную дату выхода, цены и стартовую линейку проектов.
Известный инсайдер Том Хендерсон, ранее предсказавший немало правдивой информации по Call of Duty и Battlefield, раскрыл дату начала беты Battlefield 2042 — 22 сентября.
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