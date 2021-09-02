THQ Nordic покажет шесть новых игр в честь юбилея

В 2021 году THQ Nordic исполнилось 10 лет. В честь этого она опубликовала полутораминутное видео на своём YouTube-канале, в котором можно увидеть нарезку из различных игр под музыку. 17 сентября в 22:00 мск компания проведёт презентацию, на которой покажет шесть новых игр. Её ведущим выступит известный продюсер различных игровых шоу Джефф Кили.

Станьте свидетелями возвращения легендарных франшиз и сиквелов любимых игр. Мы надеемся, что вы готовы, дети!

Точно известно, что будут раскрыты новые детали экшена Elex 2 и пошаговой ролевой игры Expeditions: Rome. У первой ещё нет даже приблизительной даты выхода, а вторая должна выйти до конца 2021 года. Возможно, THQ Nordic вспомнит и про ремейк первой части Gothic, дебютный трейлер который вышел ещё в 2019 году.

В FIFA 22 пройдёт благотворительная акция от Дэвида Бекхэма и EA Sports. Все собранные деньги отправят в детский фонд ЮНИСЕФ.