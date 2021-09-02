THQ Nordic покажет шесть новых игр в честь юбилея

В 2021 году THQ Nordic исполнилось 10 лет. В честь этого она опубликовала полутораминутное видео на своём YouTube-канале, в котором можно увидеть нарезку из различных игр под музыку. 17 сентября в 22:00 мск компания проведёт презентацию, на которой покажет шесть новых игр. Её ведущим выступит известный продюсер различных игровых шоу Джефф Кили.
Станьте свидетелями возвращения легендарных франшиз и сиквелов любимых игр. Мы надеемся, что вы готовы, дети!
Точно известно, что будут раскрыты новые детали экшена Elex 2 и пошаговой ролевой игры Expeditions: Rome. У первой ещё нет даже приблизительной даты выхода, а вторая должна выйти до конца 2021 года. Возможно, THQ Nordic вспомнит и про ремейк первой части Gothic, дебютный трейлер который вышел ещё в 2019 году.
В FIFA 22 пройдёт благотворительная акция от Дэвида Бекхэма и EA Sports. Все собранные деньги отправят в детский фонд ЮНИСЕФ.
- 2 сентября 2021
-
18:15
-
17:54
-
17:17
-
17:08
-
16:44
-
16:31
-
15:46
-
15:45
-
14:48
-
14:38
-
13:21
-
13:08
-
12:46
-
12:28
-
12:13
-
01:24
-
00:26
- 1 сентября 2021
-
20:42
-
20:41
-
18:49
-
17:43
-
17:40
-
17:39
-
14:43
-
14:09
-
13:18
-
12:40
-
12:21
-
11:08
-
10:38
- 31 августа 2021
-
22:25
-
18:27
-
18:19
-
17:01
-
16:10