Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Киберспорт Новости

THQ Nordic покажет шесть новых игр в честь юбилея

THQ Nordic покажет шесть новых игр в честь юбилея
Комментарии

В 2021 году THQ Nordic исполнилось 10 лет. В честь этого она опубликовала полутораминутное видео на своём YouTube-канале, в котором можно увидеть нарезку из различных игр под музыку. 17 сентября в 22:00 мск компания проведёт презентацию, на которой покажет шесть новых игр. Её ведущим выступит известный продюсер различных игровых шоу Джефф Кили.

Станьте свидетелями возвращения легендарных франшиз и сиквелов любимых игр. Мы надеемся, что вы готовы, дети!

Точно известно, что будут раскрыты новые детали экшена Elex 2 и пошаговой ролевой игры Expeditions: Rome. У первой ещё нет даже приблизительной даты выхода, а вторая должна выйти до конца 2021 года. Возможно, THQ Nordic вспомнит и про ремейк первой части Gothic, дебютный трейлер который вышел ещё в 2019 году.

Лучшие игры сентября: ремастер Diablo 2 и Death Stranding Director's Cut Лучшие игры сентября: ремастер Diablo 2 и Death Stranding Director's Cut

В FIFA 22 пройдёт благотворительная акция от Дэвида Бекхэма и EA Sports. Все собранные деньги отправят в детский фонд ЮНИСЕФ.

Комментарии
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021