The Medium на PS5 осталась без рейтрейсинга — на Xbox Series X он есть

3 сентября закончится эксклюзивность The Medium для Xbox Series и ПК. Хоррор-квест появится на PlayStation 5. Незадолго до премьеры вышло первое сравнение от YouTube-канала ElAnalistaDeBits.

Как оказалось, на PS5 игра сильно отличается от версии для Xbox Series X. Тут даже нет трассировки лучей, которая применялась на Series X (на Series S её не было ни в каком виде) для отрисовки более реалистичного затенения и некоторых отражений.

На консоли Sony эти элементы попытались адаптировать — где-то удачно, а где-то нет. Вдобавок разработчики переставили источники освещения и незначительно упростили тени.

Благодаря отказу от рейтрейсинга удалось повысить разрешение. Там, где на Series X оно опускалось ниже 1080р, на PS5 удаётся достигать значений выше 1260р. Однако производительность лучше не стала. Даже наоборот: на PS5 чаще возникают подвисания, особенно в кинематографических роликах.

Разрекламированный SSD консоли Sony также подводит — игра загружается примерно вдвое дольше, чем на Xbox Series X. Зато текстуры загружаются куда быстрее. Ситуаций, когда это происходит буквально перед глазами, куда меньше.

Иногда разница даже больше

The Medium вышла в январе 2021 года на Xbox Series и ПК. Польский хоррор получил смешанные отзывы критиков, на агрегаторах у него 75 баллов. Среди недостатков: слабое техническое исполнение и претензионная история.

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