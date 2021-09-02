Открылись предзаказы Horizon Forbidden West — от 4999 до 6199 рублей

Sony начала сбор предварительных заказов Horizon Forbidden West. В России игра получила подзаголовок «Запретный запад». Экшен выйдет 18 февраля на PS4 и PS5. Для покупки доступны стандартное и расширенное издания, при этом стоимость версии для консолей разных поколений отличается.

Базовая версия для PS4 — 4999 рублей.

Базовая версия для PS5 – 5499 рублей.

Расширенное издание для PS4 и PS5 – 6199 рублей.

Все обладатели расширенного комплекта получат цифровые саундтрек и альбом с артами, дополнительные ресурсы внутри игры и элитные предметы – «Бегемот Карха» и «Гром Нора», по два каждый.

На релизе будут доступны два коллекционных издания. В обоих есть фигурки, но различается количество другого контента.

Новый постер

Постер на русском языке

Изначально Horizon Forbidden West планировали выпустить до конца 2021 года, однако на церемонии открытия gamescom 2021 представитель Guerrilla Games объявил о переносе даты релиза. Команде нужно больше времени, чтобы подготовить проект к выходу.