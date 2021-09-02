Создатели сериала The Snitch Cartel: Origins один в один скопировали арты из GTA

Авторы колумбийского сериала The Snitch Cartel: Origins, который вышел на Netflix в июле 2021 года, скопировали арты из игр серии GTA для использования в своей заставке. Внимание на это обратил пользователь Reddit под псевдонимом Frandoy.
Сама сериальная заставка сильно напомнила загрузочный экран из GTA. Некоторые арты изменены с добавлением минимального количества деталей, но есть и те изображения, которые копируют один в один. В случае с несколькими артами создатели шоу решили изменить персонажам лишь одежду, а поза и композиция остались теми же.
Пользователь International_Air566 отметил, что если сходства действительно настолько точные, то Rockstar имеет полное право подать на создателей сериала в суд. OnyX_Hydro в шутку ответил, что в Колумбии не знают о существовании авторского права.
Это просто дешёвая копия GTA. Они даже не сделали что-то оригинальное. Я надеюсь, что Rockstar сделает что-нибудь, потому что заниматься таким копированием уже чересчур. Жалкая копия, ещё раз повторюсь.
На Horizon Forbidden West открылись предварительные заказы. Цена PS4-версии составила 4999 рублей, за расширенное издание для PS5 придётся заплатить 6199 рублей.
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