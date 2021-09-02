Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Киберспорт Новости

В Epic Games Store можно бесплатно забрать Yoku's Island Express

В Epic Games Store можно бесплатно забрать Yoku's Island Express
Комментарии

В Epic Games Store обновилась еженедельная раздача игр. До 9 сентября можно бесплатно забрать приключение Yoku's Island Express, а через неделю дадут активировать Sheltered.

Каждую неделю по четвергам Epic Games Store устраивает бесплатную раздачу видеоигр. Игры всегда разные: небольшие проекты, шутеры, симуляторы, а иногда и крупные проекты. Иногда в раздаче участвуют не одна, а две и даже три игры.

Кратко про каждую игру

  • Yoku's Island Express представляет собой аркадный платформер. Игрокам нужно взять на себя роль почтальона Йоку и открыть все секреты острова Мокумана. Сюжет нелинейный, благодаря чему каждое прохождение отличается от другого.
  • Sheltered — это постапокалиптический симулятор выживания. Игроку выпадет доля защищать свою семью от опасного мира. Для выживания нужно изготавливать различные предметы снаряжения и нанимать людей для работы.
5 главных проблем World of Tanks 5 главных проблем World of Tanks

Создатели сериала The Snitch Cartel: Origins скопировали арты из GTA. Их арты очень уж схожи с теми, которые были в играх серии GTA.

Комментарии
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021