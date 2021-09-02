В Epic Games Store можно бесплатно забрать Yoku's Island Express
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В Epic Games Store обновилась еженедельная раздача игр. До 9 сентября можно бесплатно забрать приключение Yoku's Island Express, а через неделю дадут активировать Sheltered.
Каждую неделю по четвергам Epic Games Store устраивает бесплатную раздачу видеоигр. Игры всегда разные: небольшие проекты, шутеры, симуляторы, а иногда и крупные проекты. Иногда в раздаче участвуют не одна, а две и даже три игры.
Кратко про каждую игру
- Yoku's Island Express представляет собой аркадный платформер. Игрокам нужно взять на себя роль почтальона Йоку и открыть все секреты острова Мокумана. Сюжет нелинейный, благодаря чему каждое прохождение отличается от другого.
- Sheltered — это постапокалиптический симулятор выживания. Игроку выпадет доля защищать свою семью от опасного мира. Для выживания нужно изготавливать различные предметы снаряжения и нанимать людей для работы.
Создатели сериала The Snitch Cartel: Origins скопировали арты из GTA. Их арты очень уж схожи с теми, которые были в играх серии GTA.
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