Ремастер трилогии Crysis выйдет 15 октября
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Crytek назвала точную дату выхода ремастера трилогии Crysis — 15 октября на PS4, Xbox One, Nintendo Switch и ПК. В этот день желающие смогут приобрести как комплект из трёх частей, так и каждую игру по отдельности.
Отдельных версий для консолей нового поколения не предусмотрено, но разработчики обещают сделать улучшения через обратную совместимость:
- Текстуры повышенного разрешения;
- Динамическое 4К при 60 кадрах в секунду;
- Обновлённые освещение и окружение, а также модели героев и оружия.
Ремастер первой части выпустили ещё в прошлом году, однако проект получился несовершенным. Техническое исполнение подкачало, да и некоторые изменения пошли во вред — визуально игра потеряла реалистичность оригинала из-за более яркой гаммы.
Sony начала сбор предварительных заказов Horizon Forbidden West. Экшен выйдет 18 февраля на PS4 и PS5.
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