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Ремастер трилогии Crysis выйдет 15 октября

Ремастер трилогии Crysis выйдет 15 октября
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Crytek назвала точную дату выхода ремастера трилогии Crysis — 15 октября на PS4, Xbox One, Nintendo Switch и ПК. В этот день желающие смогут приобрести как комплект из трёх частей, так и каждую игру по отдельности.

Отдельных версий для консолей нового поколения не предусмотрено, но разработчики обещают сделать улучшения через обратную совместимость:

  • Текстуры повышенного разрешения;
  • Динамическое 4К при 60 кадрах в секунду;
  • Обновлённые освещение и окружение, а также модели героев и оружия.

Ремастер первой части выпустили ещё в прошлом году, однако проект получился несовершенным. Техническое исполнение подкачало, да и некоторые изменения пошли во вред — визуально игра потеряла реалистичность оригинала из-за более яркой гаммы.

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