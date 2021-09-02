Появились системные требования Far Cry 6 и трейлер ПК-версии

Ubisoft назвала системные требования Far Cry 6. Список с рекомендуемыми комплектующими появился на официальном сайте издателя. Вместе с этим французы выпустили трейлер ПК-версии шутера, в котором объяснили все технические особенности тайтла.

На компьютерах у игры будет выключенный ограничитель FPS, поддержка рейтрейсинга и ультрашироких мониторов и многое другое. Игроки также смогут отдельно скачать пак с текстурами более высокого качества. Их размер составит 37 ГБ, тогда как сама игра весит 60 ГБ. Во всех случаях издатель рекомендует устанавливать её на SSD.

1080р, 30 FPS, без рейтрейсинга

Процессор Ryzen 3 1200 (3,1 ГГц) или Intel i5-4460 (3,2 ГГц)

Видеокарта AMD RX 460 (6 ГБ) или NVIDIA GTX 960 (4 ГБ)

8 ГБ оперативной памяти

1080р, 60 FPS, без рейтрейсинга

Процессор AMD Ryzen 5 3600X (3,8 ГГц) или Intel i7-7700 (3,6 ГГц)

Видеокарта AMD RX VEGA64 (8 ГБ) или NVIDIA GTX 1080 (8 ГБ)

16 ГБ оперативной памяти

1440р, 60 FPS, без рейтрейсинга

Процессор AMD Ryzen 5 3600X (3,8 ГГц) или Intel i7-9700 (3,6 ГГц)

Видеокарта AMD RX 5700XT (8 ГБ) или NVIDIA RTX 2070 Super (8 ГБ)

16 ГБ оперативной памяти

1440р, 60 FPS, с рейтрейсингом

Процессор AMD Ryzen 5 5600X (3,7 ГГц) или Intel i5-10600 (4,1 ГГц)

Видеокарта AMD RX 6900XT (16 ГБ) или NVIDIA RTX 3070 (8 ГБ)

16 ГБ оперативной памяти

4K, 30 FPS, с рейтрейсингом

Процессор AMD Ryzen 7 5800X (3,7 ГГц) или Intel i7-10700k (3,8 ГГц)

Видеокарта AMD RX 6800 (16 ГБ) или NVIDIA RTX 3080 (10 ГБ)

16 ГБ оперативной памяти

Far Cry 6 ожидается 7 октября 2021 года на компьютерах и консолях.