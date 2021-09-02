Появились системные требования Far Cry 6 и трейлер ПК-версии
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Ubisoft назвала системные требования Far Cry 6. Список с рекомендуемыми комплектующими появился на официальном сайте издателя. Вместе с этим французы выпустили трейлер ПК-версии шутера, в котором объяснили все технические особенности тайтла.
На компьютерах у игры будет выключенный ограничитель FPS, поддержка рейтрейсинга и ультрашироких мониторов и многое другое. Игроки также смогут отдельно скачать пак с текстурами более высокого качества. Их размер составит 37 ГБ, тогда как сама игра весит 60 ГБ. Во всех случаях издатель рекомендует устанавливать её на SSD.
1080р, 30 FPS, без рейтрейсинга
- Процессор Ryzen 3 1200 (3,1 ГГц) или Intel i5-4460 (3,2 ГГц)
- Видеокарта AMD RX 460 (6 ГБ) или NVIDIA GTX 960 (4 ГБ)
- 8 ГБ оперативной памяти
1080р, 60 FPS, без рейтрейсинга
- Процессор AMD Ryzen 5 3600X (3,8 ГГц) или Intel i7-7700 (3,6 ГГц)
- Видеокарта AMD RX VEGA64 (8 ГБ) или NVIDIA GTX 1080 (8 ГБ)
- 16 ГБ оперативной памяти
1440р, 60 FPS, без рейтрейсинга
- Процессор AMD Ryzen 5 3600X (3,8 ГГц) или Intel i7-9700 (3,6 ГГц)
- Видеокарта AMD RX 5700XT (8 ГБ) или NVIDIA RTX 2070 Super (8 ГБ)
- 16 ГБ оперативной памяти
1440р, 60 FPS, с рейтрейсингом
- Процессор AMD Ryzen 5 5600X (3,7 ГГц) или Intel i5-10600 (4,1 ГГц)
- Видеокарта AMD RX 6900XT (16 ГБ) или NVIDIA RTX 3070 (8 ГБ)
- 16 ГБ оперативной памяти
4K, 30 FPS, с рейтрейсингом
- Процессор AMD Ryzen 7 5800X (3,7 ГГц) или Intel i7-10700k (3,8 ГГц)
- Видеокарта AMD RX 6800 (16 ГБ) или NVIDIA RTX 3080 (10 ГБ)
- 16 ГБ оперативной памяти
Far Cry 6 ожидается 7 октября 2021 года на компьютерах и консолях.
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