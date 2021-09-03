Игроки раскритиковали Sony за платный апгрейд Horizon Forbidden West c PS4 на PS5

В начале сентября Sony открыла предварительные заказы Horizon Forbidden West. Версия для PS5 традиционно стоит немного дороже вариации для PS4 (5499 рублей и 4999 рублей соответственно). На странице FAQ указано, что обладатели копии экшена для консоли прошлого поколения не смогут бесплатно обновить его для новой приставки — только запустить по обратной совместимости. Это вызвало шквал критики в адрес Sony со стороны фанатов.

Новость по теме Открылись предзаказы Horizon Forbidden West — от 4999 до 6199 рублей

Одним из первых на ситуацию обратил внимание пользователь «Твиттера» Nibel. Он опубликовал твит с двумя скриншотами из FAQ со страницы Forbidden West. Под его постом сразу собрались негативно настроенные игроки, которым не понравилось решение Sony.

Это глупо и вообще не приветливо по отношению к покупателям.

Даже не знаю, что хуже. Sony и её решения или фанаты, которые защищают всё это.

Заявляю, как игрок на PS5, это полный бред.

В стороне не остались и игровые журналисты. Многие из них отметили, что данное решение совсем не поможет увеличить доходность от продаж экшена и только подобьёт авторитет Sony у фанатов. При этом Sony могла спокойно включить эту функцию и не потерять в выручке.

Чёрт возьми, Sony, просто заплати за это, и всё будет в порядке.

Это просто бред.

Аналитик NPD Мэт Пискателла задал Sony вполне справедливый вопрос — зачем ограничивать пользователя от возможности потреблять товар в экосистеме, заставляя при этом доплачивать?

Покупатели ожидают, что купленный цифровой контент будет путешествовать с ними в одной и той же экосистеме. Почему вы закрываете пользователю доступ к лучшей версии этого контента, если он есть на его устройстве? Из-за денег? Конечно, но конверсия и показатель людей, которые покупают дважды — очень мало. И часто это проходит с очень большими скидками. Всё это сводится только к удару по расположению игроков.

Масла в огонь подливает факт, что Sony обещала возможность сделать апгрейд бесплатно.

А глава PlayStation Джим Райан давал интервью журналистам The Washington Post, в котором также напрямую заявил о наличии бесплатного обновления всех эксклюзивов, включая Miles Morales и Forbidden West.

Никто не должен разочароваться. Версии этих игр для PS5 созданы с учётом всех преимуществ консоли, и у нас будет бесплатный апгрейд для обладателей PS4-версии до новой приставки. Всё для того, чтобы у людей был выбор. Я правда доволен этой ситуацией.

Релиз Horizon Forbidden West состоится 18 февраля 2022 года только на PS4 и PS5. 9 сентября Sony проведёт большую презентацию игр для консолей. Стрим начнётся в 23:00 мск и продлится 40 минут. Содержимое трансляции неизвестно, но обещают показать много игр.