Ratchet & Clank: Rift Apart впервые на скидках в PS Store
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В PlayStation Store запустили небольшую распродажу для игр PS5 и PS4. На скидки впервые попала Ratchet & Clank: Rift Apart. Экшены Miles Morales и Demon's Souls тоже уценили, причём оба тайтла получили самое большое снижение цены за всё время. Акция продлится несколько дней, до 7 сентября.
- Ratchet & Clank: Rift Apart (PS5) — 4784 рубля (-13%)
- «Человек-паук: Майлз Моралес» (PS5 и PS4) — 2880 рублей (-33%)
- Demon's Souls (PS5) — 3794 рубля (-31%)
- Immortals Fenyx Rising (PS5 и PS4) — 1934 рубля (-57%).
На этой неделе в PS Store начались и другие распродажи — они продлятся до 16 сентября. На них снизили цены на Red Dead Redemption 2, Resident Evil 2, Biomutant, Mafia, Crash Bandicoot 4: It's About Time и другие тайтлы.
Ubisoft назвала системные требования Far Cry 6. Вместе с этим французы выпустили трейлер ПК-версии шутера, в котором объяснили все технические особенности.
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