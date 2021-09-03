Ratchet & Clank: Rift Apart впервые на скидках в PS Store

В PlayStation Store запустили небольшую распродажу для игр PS5 и PS4. На скидки впервые попала Ratchet & Clank: Rift Apart. Экшены Miles Morales и Demon's Souls тоже уценили, причём оба тайтла получили самое большое снижение цены за всё время. Акция продлится несколько дней, до 7 сентября.

На этой неделе в PS Store начались и другие распродажи — они продлятся до 16 сентября. На них снизили цены на Red Dead Redemption 2, Resident Evil 2, Biomutant, Mafia, Crash Bandicoot 4: It's About Time и другие тайтлы.

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