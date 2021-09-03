Российская Pathfinder: Wrath of the Righteous возглавила чарты Steam

2 сентября на ПК состоялась премьера Pathfinder: Wrath of the Righteous от московской команды Owlcat Games. Новинке сразу же удалось привлечь внимание аудитории.

Во-первых, пиковый онлайн ролевой игры в Steam уже превысил 34 тысячи человек — это на 12 тысяч больше лучшего показателя оригинала. Во-вторых, игра возглавила чарты магазина Valve по всему миру, обойдя Total War Saga: Troy, Battlefield 5 (скидка в 90%), Naraka: Bladepoint и Death Stranding.

Скорее всего, сегодня и на выходных пиковый онлайн продолжения ещё успеет несколько раз обновить рекорд

Пользовательский рейтинг второй части также заметно выше оригинала. Сейчас у Wrath of the Righteous более 88% положительных отзывов, тогда как у оригинала 78%. Во многом оценки ниже из-за слабой технической части, на которую жаловались игроки на старте продаж в 2018 году.

Успешный запуск игры прокомментировал учредитель META Publishing Илья Саламатов.

У Owlcat получился великолепный проект, который ничем не уступает, да что там, во многом превосходит все культовые CRPG игры. Мы очень гордимся тем, что нам посчастливилось стать частью такой истории и поработать над такой игрой. У нас получилось! Уставшие и довольные мы идем работать дальше.

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