Российская Pathfinder: Wrath of the Righteous возглавила чарты Steam

2 сентября на ПК состоялась премьера Pathfinder: Wrath of the Righteous от московской команды Owlcat Games. Новинке сразу же удалось привлечь внимание аудитории.
Во-первых, пиковый онлайн ролевой игры в Steam уже превысил 34 тысячи человек — это на 12 тысяч больше лучшего показателя оригинала. Во-вторых, игра возглавила чарты магазина Valve по всему миру, обойдя Total War Saga: Troy, Battlefield 5 (скидка в 90%), Naraka: Bladepoint и Death Stranding.
Скорее всего, сегодня и на выходных пиковый онлайн продолжения ещё успеет несколько раз обновить рекорд
Пользовательский рейтинг второй части также заметно выше оригинала. Сейчас у Wrath of the Righteous более 88% положительных отзывов, тогда как у оригинала 78%. Во многом оценки ниже из-за слабой технической части, на которую жаловались игроки на старте продаж в 2018 году.
Успешный запуск игры прокомментировал учредитель META Publishing Илья Саламатов.
У Owlcat получился великолепный проект, который ничем не уступает, да что там, во многом превосходит все культовые CRPG игры. Мы очень гордимся тем, что нам посчастливилось стать частью такой истории и поработать над такой игрой. У нас получилось! Уставшие и довольные мы идем работать дальше.
Crytek назвала точную дату выхода ремастера трилогии Crysis — 15 октября на PS4, Xbox One, Nintendo Switch и ПК. В этот день желающие смогут приобрести как комплект из трёх частей, так и каждую игру по отдельности.
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