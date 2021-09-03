Начался приём заявок на получение девкитов Steam Deck для разработчиков

Valve открыла приём заявок на девкиты портативного ПК Steam Deck для разработчиков. Компания уже подготовила устройства к отправке и показала фото гаджетов в коробке. Запрос на получение Steam Deck можно оформить через сайт Steamworks.

Valve призвала заполнить форму и внимательно ознакомиться с соглашением и правилами использования портативного ПК. Количество девкитов Steam Deck ограничено, так что компания рассмотрит каждый запрос внимательно и постарается отправить устройства как можно раньше.

Нам не терпится передать вам комплекты разработчиков и услышать ваши мнения о Steam Deck.

Steam Deck был анонсирован в июле 2021 года. Библиотека игр — общая со Steam для ПК. В США, Японии, Канаде и странах Европы продажи Steam Deck начнутся в декабре 2021 года. Остальные страны получат портативный ПК не раньше 2022-го. Цена версии с 512 гигабайтами памяти составляет 649 долларов (почти 48 тысяч рублей).

Новость по теме Valve уже начала думать о следующей версии Steam Deck

В Steam стартовала распродажа игр 505 Games. В 2021 году компании исполнилось 15 лет, и в честь этого она устроила акцию с хорошими скидками на Death Stranding, Control и другие тайтлы.