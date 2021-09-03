Утекли первые детали и скриншоты мобильной Battlefield

В магазине Google Play появилась страница мобильной Battlefield для iOS и Android с первыми подробностями и скриншотами шутера для iOS и Android.

Из описания становится понятно, что разработчики стараются перенести знакомую формулу серии на смартфоны и планшеты. Это касается масштабных сражений, фирменной разрушаемости и общей атмосферы. На скриншотах виднеется и знакомая локация — «Восточный базар» из Battlefield 3.

Традиционные классы, от которых отказались в Battlefield 2042, вернутся. Штурмовик, боец поддержки, медик и разведчик на месте, а каждому из них дадут выбрать нужное снаряжение — оружие, гаджеты и специализации.

Скорее всего, EA готовится к софтлончу — ограниченному тестированию для немногочисленных регионов. Полноценный выход шутера на iOS и Android ожидается в 2022 году.

Valve открыла приём заявок на девкиты портативного ПК Steam Deck для разработчиков. Компания уже подготовила устройства к отправке и показала фото гаджетов в коробке. Запрос на получение Steam Deck можно оформить через сайт Steamworks.