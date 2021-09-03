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Для ремейков Resident Evil разработают VR-мод

Для ремейков Resident Evil разработают VR-мод
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Ремейки Resident Evil 2 и Resident Evil 3 получат мод, который добавит поддержку VR. Его разрабатывает ведущий YouTube-канала Brian Tate. Демонстративное видео длится чуть меньше минуты. В нём можно увидеть, как Клэр Рэдфилд ходит по полицейскому участку в Раккун-Сити и убивает зомби.

На каком конкретно этапе находится VR-модификация, неизвестно. Автору не терпится поделиться деталями, но сделать он это сможет не в самое ближайшее время. Многие пользователи в комментариях отметили, что хотели бы попробовать пройти хорроры именно в таком виде. Wayneradiotv поблагодарил моддера за проделанную работу.

Чёрт возьми, спасибо за это. Всё выглядит очень круто, мне уже не терпится ощутить ремейки в VR самому.

Официальную поддержку VR получила только Resident Evil 7, и отзывы об игре в таком виде оказались смешанными – из-за плохой картинки. Для восьмой части, Village, Capcom не решилась выпустить возможность поиграть в виртуальной реальности.

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