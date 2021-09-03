«ВКонтакте» и RuHub проведут прямые трансляции турниров по Dota 2 и CS:GO

«ВКонтакте» совместно с киберспортивной студией RuHub покажет серию крупных турниров по Dota 2 и CS:SO. Пользователи смогут посмотреть более тысячи часов прямых эфиров на русском языке и их хайлайты. С этих турниров начнётся долгосрочное сотрудничество двух компаний.

Первый турнир OGA DOTA PIT Invitational пройдёт с 6 по 10 сентября в режиме онлайн. В нём российский клуб Team Spirit сразится с корейской командой T1. Далее пройдут OGA Pit Dota 2, CS Summit и другие турниры.

Глава студии киберспортивных трансляций RuHub Николай Петросян прокомментировал ситуацию и отметил, что это партнёрство поможет расширить аудиторию киберспортивных соревнований.

Партнёрство с «ВКонтакте» поможет расширить аудиторию киберспортивных соревнований: пользователи платформы всё активнее интересуются играми. Теперь им будет доступно ещё больше контента: они смогут смотреть зрелищные международные соревнования разного масштаба — в высоком качестве и на русском языке.

Ранее «ВКонтакте» уже поддерживала крупные события в игровой индустрии. Компания выступила партнёром и провела трансляцию прошедшей gamescom 2021 на русском языке.

В Google Play появилась страница мобильной версии Battlefield. На ней можно увидеть скриншоты и различные детали шутера для iOS и Android.