«ВКонтакте» и RuHub проведут прямые трансляции турниров по Dota 2 и CS:GO

«ВКонтакте» совместно с киберспортивной студией RuHub покажет серию крупных турниров по Dota 2 и CS:SO. Пользователи смогут посмотреть более тысячи часов прямых эфиров на русском языке и их хайлайты. С этих турниров начнётся долгосрочное сотрудничество двух компаний.
Первый турнир OGA DOTA PIT Invitational пройдёт с 6 по 10 сентября в режиме онлайн. В нём российский клуб Team Spirit сразится с корейской командой T1. Далее пройдут OGA Pit Dota 2, CS Summit и другие турниры.
Глава студии киберспортивных трансляций RuHub Николай Петросян прокомментировал ситуацию и отметил, что это партнёрство поможет расширить аудиторию киберспортивных соревнований.
Партнёрство с «ВКонтакте» поможет расширить аудиторию киберспортивных соревнований: пользователи платформы всё активнее интересуются играми. Теперь им будет доступно ещё больше контента: они смогут смотреть зрелищные международные соревнования разного масштаба — в высоком качестве и на русском языке.
Ранее «ВКонтакте» уже поддерживала крупные события в игровой индустрии. Компания выступила партнёром и провела трансляцию прошедшей gamescom 2021 на русском языке.
В Google Play появилась страница мобильной версии Battlefield. На ней можно увидеть скриншоты и различные детали шутера для iOS и Android.
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