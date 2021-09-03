Чемп.NEWS #3. Баны читеров Warzone по железу и выход eFootball

3 сентября вышел третий выпуск наших видеоновостей. Рассказываем об интересном методе борьбы с читерами в Call of Duty: Warzone и баном по игровому железу. Подробно изучаем состав сразу двух коллекционных изданий Horizon Forbidden West, а также сравниваем Dead Space Remake и Crysis Remastered Trilogy с их оригиналами. На десерт инсайды про открытый бета-тест Battlefield 2042 и ожидания от нового ивента Sony. Напоминаем, вы можете найти свежий выпуск на нашем YouTube-канале «Чемп.PLAY» и в разделе «Видео» на нашем сайте.

Главное из третьего выпуска «Чемп.News»

Названа официальная дата релиза eFootball.

Стоит ли ждать тизер God of War: Ragnarok уже 9 сентября?

Предзаказ Horizon Forbidden West и отличия между коллекционками.

Читерам Warzone придётся покупать новые компьютеры после бана.

И много другое.

Таймкоды видео

00:00-00:18 Вступление

00:18-01:11 Предзаказ Horizon Forbidden West и состав коллекционных изданий

01:11-01:56 Ожидания от презентации PlayStation, которая пройдёт 9 сентября

01:56-02:26 Инсайдер про открытый бета-тест Batllefield 2042

02:26-03:06 Дата релиза eFootbal от Konami и аналог режима Ultimate Team

03:06-03:38 Технические подробности сборника Crysis Remastered Trilogy

03:38-04:29 Первый показ Dead Space Remake и сравнение с оригиналом

04:29-05:11 Как в Activision наказывают читеров из Call of Duty: Warzone

05:11-05:28 Заключение