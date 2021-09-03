Чемп.NEWS #3. Баны читеров Warzone по железу и выход eFootball

3 сентября вышел третий выпуск наших видеоновостей. Рассказываем об интересном методе борьбы с читерами в Call of Duty: Warzone и баном по игровому железу. Подробно изучаем состав сразу двух коллекционных изданий Horizon Forbidden West, а также сравниваем Dead Space Remake и Crysis Remastered Trilogy с их оригиналами. На десерт инсайды про открытый бета-тест Battlefield 2042 и ожидания от нового ивента Sony. Напоминаем, вы можете найти свежий выпуск на нашем YouTube-канале «Чемп.PLAY» и в разделе «Видео» на нашем сайте.
Главное из третьего выпуска «Чемп.News»
- Названа официальная дата релиза eFootball.
- Стоит ли ждать тизер God of War: Ragnarok уже 9 сентября?
- Предзаказ Horizon Forbidden West и отличия между коллекционками.
- Читерам Warzone придётся покупать новые компьютеры после бана.
- И много другое.
Таймкоды видео
00:00-00:18 Вступление
00:18-01:11 Предзаказ Horizon Forbidden West и состав коллекционных изданий
01:11-01:56 Ожидания от презентации PlayStation, которая пройдёт 9 сентября
01:56-02:26 Инсайдер про открытый бета-тест Batllefield 2042
02:26-03:06 Дата релиза eFootbal от Konami и аналог режима Ultimate Team
03:06-03:38 Технические подробности сборника Crysis Remastered Trilogy
03:38-04:29 Первый показ Dead Space Remake и сравнение с оригиналом
04:29-05:11 Как в Activision наказывают читеров из Call of Duty: Warzone
05:11-05:28 Заключение
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