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Biomutant получила патч на 13 гигабайт — он исправил всего 3 бага

Biomutant получила патч на 13 гигабайт — он исправил всего 3 бага
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Для ролевого экшена Biomutant вышел новый патч 1.6. Его размер составил 13 гигабайт, но из изменений только исправление трёх незначительных багов. Сама игра, к слову, занимает 25 гигабайт. Почему размер апдейта составляет половину самого тайтла — не уточняется.

Исправленные баги

  • Исправлена ошибка, из-за которой не было возможности выбрать новое союзное племя при загрузке сохранений;
  • Исправлена ошибка, из-за которой возникали проблемы с прохождением задания «Солнечное зеркало»;
  • Исправлена ошибка, при которой задания из лагеря Ако не обновлялись в новых файлах сохранения

Biomutant вышла в мае 2021 года на ПК, PS4 и Xbox One и получила смешанные отзывы. Основные претензии — пустой открытый мир, неказистый игровой процесс и нелогичный сюжет. ПК-версия ролевого экшена на Metacritic получила 67 баллов, а пользовательская оценка составила 64 балла.

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