Biomutant получила патч на 13 гигабайт — он исправил всего 3 бага

Для ролевого экшена Biomutant вышел новый патч 1.6. Его размер составил 13 гигабайт, но из изменений только исправление трёх незначительных багов. Сама игра, к слову, занимает 25 гигабайт. Почему размер апдейта составляет половину самого тайтла — не уточняется.

Исправленные баги

Исправлена ошибка, из-за которой не было возможности выбрать новое союзное племя при загрузке сохранений;

Исправлена ошибка, из-за которой возникали проблемы с прохождением задания «Солнечное зеркало»;

Исправлена ошибка, при которой задания из лагеря Ако не обновлялись в новых файлах сохранения

Biomutant вышла в мае 2021 года на ПК, PS4 и Xbox One и получила смешанные отзывы. Основные претензии — пустой открытый мир, неказистый игровой процесс и нелогичный сюжет. ПК-версия ролевого экшена на Metacritic получила 67 баллов, а пользовательская оценка составила 64 балла.

Моддер занимается созданием проекта, который добавит VR-режим в ремейки Resident Evil. Энтузиаст показал демонстрацию текущих версий.