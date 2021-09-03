Релизный трейлер Death Stranding Director's Cut покажут 8 сентября — за день до шоу Sony

Релизный трейлер режиссёрской версии Death Stranding выйдет 8 сентября в 22:00 мск. Это произойдёт за день до крупной презентации Sony, которая начнётся 9 числа в 23:00 мск.

Вероятно, таким образом Death Stranding Director's Cut не уделят внимание на шоу Sony. Оно продлится 40 минут, на показ новых игр у компании будет не так много времени. За этот короткий промежуток предпочтительнее показать новую God of War и другие проекты, а не говорить об известных играх.

Новость по теме Большая презентация игр для PS5 пройдёт 9 сентября

Death Stranding Director's Cut выйдет 24 сентября на PS5. Режиссёрская версия включит в себя новые миссии, гаджеты, музыку и многое другое. Актёр Норман Ридус недавно проговорился про создание Death Stranding 2.

Автор God of War (2018) Кори Барлог купил себе Xbox Series X. Он также отметил, что ждёт Halo Infinite и, вероятно, будет проходить новинку на консоли Microsoft.