Финалом текущего сезона Fortnite станет операция «Небесный огонь»

Для Fortnite анонсировали событие «Небесный огонь» — оно ознаменует финал седьмого сезона второй главы «королевской битвы».

Традиционно разработчики из Epic Games стараются сохранить как можно больше сюрпризов. Известно лишь то, что игрокам (вплоть до 16 друзей в отряде!) предстоит пробраться на борт инопланетного корабля и отправить захватчикам угрожающее послание.

Миссия запустится 12 сентября в 23:00 мск, но лучше подойти заранее — за 30 минут уже начнут запускать игроков, чтобы все успели занять места.

Никаких повторов мероприятия, в отличие от виртуального концерта Арианы Гранде, не будет.

Take-Two подала в суд на авторов фанатских ремастеров GTA 3 и GTA: Vice City. Обвиняемые — несколько программистов, которые занимались разработкой переосмыслений игр с использованием исходных кодов без соответствующего разрешения издателя.