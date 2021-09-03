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Финалом текущего сезона Fortnite станет операция «Небесный огонь»

Финалом текущего сезона Fortnite станет операция «Небесный огонь»
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Для Fortnite анонсировали событие «Небесный огонь» — оно ознаменует финал седьмого сезона второй главы «королевской битвы».

Традиционно разработчики из Epic Games стараются сохранить как можно больше сюрпризов. Известно лишь то, что игрокам (вплоть до 16 друзей в отряде!) предстоит пробраться на борт инопланетного корабля и отправить захватчикам угрожающее послание.

Миссия запустится 12 сентября в 23:00 мск, но лучше подойти заранее — за 30 минут уже начнут запускать игроков, чтобы все успели занять места.

Никаких повторов мероприятия, в отличие от виртуального концерта Арианы Гранде, не будет.

Поиграли в The Dark Pictures: House of Ashes — что-то поменялось Поиграли в The Dark Pictures: House of Ashes — что-то поменялось

Take-Two подала в суд на авторов фанатских ремастеров GTA 3 и GTA: Vice City. Обвиняемые — несколько программистов, которые занимались разработкой переосмыслений игр с использованием исходных кодов без соответствующего разрешения издателя.

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