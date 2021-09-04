В Overwatch 2 станут играть на чемпионатах Overwatch League с апреля 2022 года

Blizzard решила привлечь внимание к Overwatch League на фоне громкого скандала и ухода спонсоров путём запуска ранней версии Overwatch 2 в киберспортивной лиге. Это компания подтвердила изданию The Washington Post и другим СМИ.
Со следующего сезона, который официально стартует в апреле 2022 года, киберспортсмены начнут играть в раннюю версию второй части соревновательного шутера. Отмечается, что на всех трансляциях будет отметка нефинального продукта.
В июле на Activision Blizzard подали в суд за многолетнее притеснение женщин в компании. Скандал набрал большие обороты и сказался на многих проектах компании: из киберспортивных лиг массово ушли спонсоры, а работа над World of Warcraft застыла на месте.
Студия BioWare рассматривает возможность сделать продолжение Mass Effect на Unreal Engine, а не Frostbite.
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