В Overwatch 2 станут играть на чемпионатах Overwatch League с апреля 2022 года

Blizzard решила привлечь внимание к Overwatch League на фоне громкого скандала и ухода спонсоров путём запуска ранней версии Overwatch 2 в киберспортивной лиге. Это компания подтвердила изданию The Washington Post и другим СМИ.

Со следующего сезона, который официально стартует в апреле 2022 года, киберспортсмены начнут играть в раннюю версию второй части соревновательного шутера. Отмечается, что на всех трансляциях будет отметка нефинального продукта.

В июле на Activision Blizzard подали в суд за многолетнее притеснение женщин в компании. Скандал набрал большие обороты и сказался на многих проектах компании: из киберспортивных лиг массово ушли спонсоры, а работа над World of Warcraft застыла на месте.

Студия BioWare рассматривает возможность сделать продолжение Mass Effect на Unreal Engine, а не Frostbite.