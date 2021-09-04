Activision раскрыла наполнение беты Call of Duty: Vanguard

В середине сентября пройдёт публичное тестирование Call of Duty: Vanguard, и наконец-то Activision рассказала о наполнении беты.

Из альфы вернётся режим «Битва чемпионов», а новичком станет «Патруль». Он представляет собой развитие «Опорного пункта» — только тут надо не просто захватывать точки и выживать, а оставаться в радиусе постоянно перемещающейся цели. Отсюда и название.

Традиционные режимы («Командный бой», «Превосходство», «Убийство подтверждено») также появятся в бете, а во время второго уик-энда к ним подключат «Найти и уничтожить».

Карт для традиционного сетевого режима будет лишь четыре — и то последнюю добавят лишь во время второго этапа тестирования.

Расписание тестирования

первый этап — с 10 по 13 сентября на PlayStation (предзаказ);

второй этап — с 16 по 17 сентября на Xbox и PC (предзаказ) и PlayStation (всем);

третий этап — с 18 по 20 сентября на PlayStation, Xbox и PC (всем).

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